Позитивных событий в Мурманской области больше, чем плохих

06 Декабря 2017 года, 13:13

РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг основных событий социально-политической жизни регионов Северо-Западного федерального округа в ноябре 2017 года.

В Мурманской области, как показал рейтинг, позитивных событий было больше. К ним отнесена рабочая встреча президента с Мариной Ковтун и одобрение Главгосэкспертизой проекта возведения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений возле Белокаменки. Еще одним хорошим событием стало вхождение портов Мурманска и Кандалакши в топ-5 морских портов России по росту грузооборота.

В рейтинге также отмечено завершение строительства первого в регионе современного фельдшерско-акушерского пункта в Варзуге и открытие обновленного Молодежного центра творчества и социальной адаптации. Позитивными событиями стали также открытие компанией «Магнит» первого распределительного центра в области, запуск цифрового регионального телевещания и пятое место по доступности покупки жилья в ипотеку.

К отрицательным можно причислить два события — взрыв газа в жилом доме в Мурманске, из-за которого погиб один человек, и обыски в областном правительстве по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко, обвиняемого в мошенничестве.