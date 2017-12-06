Форум молодежного предпринимательства расскажет о возможностях поддержки бизнеса

06 Декабря 2017 года, 13:33

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В конференц-зале отеля «Park Inn by Radisson» 9 декабря в 14:00 состоится форум «PRO Бизнес». Это итоговое мероприятие реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» на территории области в 2017 году.

Цель форума – познакомить представителей молодежного бизнес-сообщества с возможностями поддержки бизнеса в Мурманской области, с влиятельными представителями, которые могут поделиться богатым опытом реализации проектов, дать возможность пообщаться друг с другом для образования деловых партнерств.

Программа форума включает в себя мастер-класс по продажам от бизнес-эксперта Евгения Адамова, ЭКСПО «Помощь и поддержка бизнеса»; ток-шоу «Как начинающему бизнесу получить поддержку»; нетворкинг-сессию; множество интересной полезной информации.

К участию в форуме приглашаются действующие и начинающие молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте форума.