Tele2 стала партнером форума «PRO Бизнес» и конкурса «Молодой предприниматель - 2017» в Мурманске

06 Декабря 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 6 декабря – Форум «PRO Бизнес» пройдет 9 декабря 2017 года с 13:30 до 18:30 в гостинице Park Inn by Radisson Murmansk «Полярные зори» для молодых предпринимателей, представителей бизнеса и власти. Они смогут получить бизнес-знания от экспертов рынка и наладить новые партнерские отношения.

В программе форума запланирован тренинг Евгения Адамова, бизнес-тренера компании «Ораторика» по теме продаж, дискуссия «Как начинающему бизнесу получить поддержку», подведение итогов реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» и регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель – 2017» в Мурманской области.

Как телекоммуникационный партнер мероприятия, Tele2 вручит полезные гаджеты победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель - 2017». В этом году победители в регионе определены в пяти номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года», «Личный вклад года». В церемонии награждения примут участие представители министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства и Центра поддержки предпринимательства.

«С каждым годом мы видим все большее количество успешно реализованных участниками конкурса «Молодой предприниматель» бизнес-идей. Очень приятно наблюдать, например, за развитием проекта аэросъемки «Арктик Флай», руководителя которого несколько лет Tele2 наградила как победителя в номинации «Инновационный и технологичный бизнес». В этом году на форуме мы расскажем, как выгодно организовать мобильную связь в компании любого масштаба, в том числе благодаря уникальной услуге переноса остатков, которую мы предлагаем нашим корпоративным клиентам. И, конечно, наградим новых победителей!», - рассказал Мурад Абакаров, директор мурманского филиала Tele2.

Организаторами мероприятия стали Центр поддержки предпринимательства Мурманской области и успешные тренеры по молодежному предпринимательству. Федеральная программа «Ты — предприниматель» и конкурс «Молодой предприниматель России» проходит в большинстве регионов страны. Тысячи молодых людей от 18 до 30 лет организуют свой бизнес и получают поддержку от государства.

Зарегистрироваться и найти программу форума можно на сайте.