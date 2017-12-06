Несовершеннолетние осужденные Кандалакши приняли участие в акции «Свеча»

06 Декабря 2017 года, 15:15

КАНДАЛАКША/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – По инициативе сотрудников полиции несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в инспекции, приняли участие в мероприятиях Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Традиционная акция «Свеча», призванная напомнить обществу о проблемах ВИЧ/СПИДа, проходила в Кандалакше в десятый раз.

В целях профилактики подросткам-осуждённым были розданы информационные буклеты на соответствующую тематику. Также каждый желающий мог анонимно сдать кровь на анализ в поезде «Доверие», работающем во время действа в городе.

В завершение акции в память о тех, кто умер от этой болезни, были зажжены свечи и запущены в небо воздушные шары.

Ранее акция «Свеча» прошла в исправительной колонии Оленегорска.