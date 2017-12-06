ТРК «Хибины» рассматривался на заседании регионального правительства

06 Декабря 2017 года, 14:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня ход реализации инвестиционного проекта Мурманской области «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» рассматривался на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Общий объем финансирования проекта составляет 518,3 млн руб. При этом средства консолидированного бюджета Мурманской области составляют 73,1 млн рублей, федерального бюджета – 82,4 млн, внебюджетных источников – 362,3 млн. Об этом сообщила в своем докладе министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. В феврале текущего года заключено соглашение между региональным правительством и Ростуризмом о финансировании мероприятия в рамках федеральной целевой программы.

«Сфера туризма кластера «Хибины» не ограничена только теми проектами, которые вошли в программу. Поэтому мы продолжили работу по привлечению дополнительных механизмов для комплексного развития туризма на территории Кировска и масштабирования данного эффекта на Апатиты. С этой целью был создан Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства (ЦКР). На сегодняшний день при поддержке ЦКР к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 152 участника, в том числе 131 субъект малого и среднего предпринимательства», – отметила Кузнецова. Всего в ТРК «Хибины» входит 66 участников кластера, из них – 48 малого и среднего бизнеса

Подробности об объектах, построенных или строящихся в рамках реализации проекта, рассказал глава администрации Кировска Сергей Свинин. Он отметил, что его реализация началась с якорного проекта «Строительство восьмиместной скоростной гондольно-кресельной канатной дороги на склоне горы Айкуайвенчорр».