Подводники Кольской флотилии провели подводную дуэль

06 Декабря 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Экипажи дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» и «Калуга» провели совместное учение в Баренцевом море.

«Подводники отработали комплекс задач противолодочной борьбы, осуществили поиск и слежение за подводным противником, выполнили элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, а также отработали уход от преследования с постановкой помех и ложных целей», – сказали «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Во время отработки учебно-боевых задач экипажи выполнили торпедную атаку с практическим пуском учебной торпеды, не оснащённой боевой частью. В ходе выполнения боевых упражнений каждой подводной лодкой было израсходовано по одной торпеде, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом.