В региональном правительстве обсудили мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в Мончегорске

06 Декабря 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – На заседании правительства Мурманской области выступил глава муниципального образования Дмитрий Староверов. Обсуждаемые мероприятия были направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в Мончегорске. Провел мероприятие Алексей Тюкавин.

Староверов отметил снижение в 2016 году уровня регистрируемой безработицы и рост среднемесячной зарплаты. Особое внимание, подчеркнул он, уделяется заработной плате работников бюджетной сферы. В целом в 2016 году в Мончегорске достигнуты целевые значения показателей, установленные «дорожными картами» и соответствующие «майским» указам президента.

По-прежнему 95% от общего объема производства составляют объемы градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК». Субъекты малого и среднего предпринимательства получают финансовую поддержку в виде грантов и займов, информационно-консультационную помощь, имущественную поддержку.

Объем инвестиций в 2016 году составил свыше 3,8 млрд рублей. На гранты, полученные в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель», было реализовано 19 проектов на сумму свыше 17 млн рублей, в том числе созданы современная универсальная спортивная площадка и спортивно-оздоровительный досуговый клуб для инвалидов, благоустроен городской парк, оказана благотворительная помощь в реконструкции верхнего футбольного поля арены стадиона мончегорской спортивной школы Олимпийского резерва.

В 2016 году в муниципалитете отремонтировано более 7 тысяч квадратных м дорог, площадь выполненного ямочного ремонта – более 6,8 тысячи квадратных м. Были установлены дорожные ограждения, обустроены светофорами пешеходные переходы в районе образовательных учреждений, установлены искусственные дорожные неровности.

Также в 2016 году выполнен капитальный ремонт 16 многоквартирных домов, обеспечены благоустроенными жилыми квартирами четыре семьи, переселенные из аварийного жилфонда. На начало 2017 года мероприятия по расселению и сносу аварийного жилищного фонда, находящегося на территории Мончегорска и признанного таковым до 1 января 2012 года, завершены.

В числе первоочередных задач на ближайшие годы Староверов обозначил решение вопросов несбалансированности бюджета, снижения муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, строительства объекта канализационной насосной станции с напорным коллектором и ремонт детского сада №19, переданного в муниципальную собственность Министерством обороны.