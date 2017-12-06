В Мурманске открылась тематическая выставка «Новый год без огорчений!»

06 Декабря 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В преддверии Нового года в Галерее безопасности Мурманской области открылась временная тематическая выставка «Новый год без огорчений!».

На выставке представлены детские конкурсные работы, направленные на повышение культуры безопасности, новогодние украшения и символ Нового года – елка.

Вместо обычной лекции о правилах безопасности, в том числе пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских каникул, организаторы мероприятия демонстрируют, как правильно наряжать елку и без риска для здоровья и жизни организовать праздник.