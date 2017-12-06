Техническая дирекция «Карельского окатыша» и «Олкона» подвела предварительные итоги 2017 года

06 Декабря 2017 года, 15:24

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Техническая дирекция АО «Карельский окатыш» и АО «Олкон» (предприятия входят в ПАО «Северсталь») подвела первые итоги работы за 2017 год.

Объединение технических дирекций произошло в июне 2017 года в рамках объединения управленческих функций «Карельского окатыша» и «Олкона» с целью повышения эффективности работы двух предприятий.

Результатом объединения стало создание общего технического отдела, в состав которого вошли геологи и горные инженеры.

Основные задачи подразделения связаны с планированием горных работ на неделю, месяц, год и до конца отработки месторождений, подготовкой бизнес-планов «Карельского окатыша», «Олкона» и Белоручейского рудоуправления, а также сопровождением крупных инвестиционных проектов.

«Мы ищем новые эффективные решения, новые технологии. Например, сейчас активно работаем над проектом циклично-поточной технологии, которую в будущем построим в Центральном карьере «Карельского окатыша», – рассказал технический директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Денис Голубничий.

Он отметил, что первые изменения уже есть, в частности, на «Олконе» существенно поменялся подход к оперативному учету горной массы, что позволило сделать его точнее. В настоящий момент на Оленегорском ГОКе активно идет реализация проекта «Идеальная смена», направленного на более эффективное использование парка карьерных автосамосвалов, экскаваторов и организации ремонтов.

На 2018 год на предприятиях запланированы проекты, цель которых снизить потери и засорения руды. Например, речь идет о проекте «Рудопоток», который охватывает всю технологическую цепочку «Карельского окатыша». В планах – улучшить качество геологического сопровождения на «Олконе» с целью повышения качества шихтовки руды на дробильно-обогатительной фабрике. Для выполнения этой задачи будут привлечены геологи «Карельского окатыша». Также в бизнес-плане предусмотрены несколько крупных инвестиционных проектов, которые будет курировать техническая дирекция.