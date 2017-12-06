Более 1000 ребят приняли участие в акции «Живи ярко!»

06 Декабря 2017 года, 15:51

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоялось закрытие молодежной акции «Живи ярко!» в рамках Декады SOS.

За время её проведения специалисты Дворца культуры побывали в четырех населенных пунктах области: Оленегорске, Мурмашах, Минькино и Молочном.

Более 1000 ребят региона приняли участие в мастер-классах по хореографическому искусству, ток-шоу «Мода на здоровье в современном обществе», интеллектуальных играх на знание своего края, посмотрели выступления коллективов художественной самодеятельности и приняли участие в различных конкурсах, играх, розыгрышах.

Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества, а также организацию содержательного досуга молодежи, вовлечение в творческую среду и создание условий для самовыражения.