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Главная » НОВОСТИ » Муниципальные образования Мурманской области участвуют в международных мероприятиях
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 16:06

Муниципальные образования Мурманской области участвуют в международных мероприятиях


МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ –  Сегодня на заседании правительства Мурманской области одной из тем обсуждения стало обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами.

Ранее эта тема отдельно обсуждалась на заседании Российского организационного комитета «Победа», прошедшего 20 апреля 2017 года в Москве. При этом особое внимание было уделено развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом. На заседании регионального правительства с соответствующим докладом выступила министр экономического развития Елена Тихонова.

Как отмечалось в докладе, при правительстве Мурманской области создан координационный совет по развитию международных и внешнеэкономических связей.

Министр перечислила ряд международных мероприятий 2017 года, способствующих популяризации объективной исторической информации о России. В их числе церемонии открытия в Печенгском районе мемориального кладбища советских военнослужащих, мемориала британским летчикам на полуострове Рыбачий и другое.

В рамках работы с общественными организациями региональное правительство в течение ряда лет взаимодействует с фондом «Щит». В октябре этого года фондом был организован поход учащихся школы №22 города Заполярного по маршруту разведывательных групп советских воинов и норвежских партизан. Мемориальный поход по местам боевой славы 21-22 октября был посвящен 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии.

«Таким образом, одна из основных задач, на которые обращали внимание многие выступавшие на 39-м заседании оргкомитета «Победа», – совместная деятельность ветеранов и молодежи – в нашем регионе давно и успешно решается. Очевидно, что к основным интересам России помимо сохранения исторической памяти относится донесение информации о нашем национальном характере, о нашей приверженности традиционным духовным и семейным ценностям. Для продвижения этих интересов большое значение имеют непосредственное человеческое общение и гуманитарный обмен, диалог конфессий и культурное сотрудничество», – подчеркнула Тихонова.

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