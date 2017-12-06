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Главная » НОВОСТИ » Мурманская область на 46 месте в рейтинге туристической привлекательности регионов
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 16:23

Мурманская область на 46 месте в рейтинге туристической привлекательности регионов


РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов России, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Регионы оценивали по уровню развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, продвижению туристического потенциала региона в информационном пространстве и значимости туристической отрасли в экономике. Также имела значение доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, популярность региона у туристов и у иностранцев, туристская уникальность, экологическое «здоровье», криминогенная обстановка и интерес к региону в интернете как к месту отдыха.

По итогам исследования регионами-лидерами являются Краснодарский край, Московская область и республика Крым. Наименее популярными для туристов оказались Ненецкий и Чукотский автономные округа. Мурманская область находится на 46 месте, общее количество баллов – 55,1.

«По-хорошему удивлена туристскими ресурсами регионов. Вижу в этом большой потенциал для роста всей туротрасли. При этом наблюдается много однообразного из года в год: проблем, попыток их решить, а также идей, переходящих из года в год и слабо реализуемых. Очевидно обилие замыслов и инициатив (не реальных проектов) от НКО, бизнеса, экспертов о том, «как нам обустроить туризм», и нежелание или неготовность брать ответственность за их проработку и реализацию. Велико перекладывание ответственности друг на друга за отсутствие результатов среди всех игроков туристской отрасли: власти, бизнеса и общества», – заявила Светлана Ануфриенко, генеральный директор Туристской Ассоциации регионов России.

Напомним, в рамках IV Международной туристической площадки Made in Arctic начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин рассказал, что арктическим туризмом займутся на государственном уровне.

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