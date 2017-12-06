Горячая линяя по вопросам профилактики ВИЧ продолжает работу

06 Декабря 2017 года, 18:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает работу горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Проведение горячей линии является составляющей профилактической работы, направленной на повышение уровня информированности жителей области, трудовых мигрантов о мерах профилактики против ВИЧ-инфекции и СПИДа.

«Моё здоровье, моё право» – девиз, под которым 1 декабря 2017 года во всех странах проходил Всемирный день борьбы со СПИДом.

В рамках проведения горячей линии жители и гости Мурманской области могут задать вопросы о мерах профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции, а также о медицинском освидетельствовании иностранных граждан.

Горячая линия продолжает свою работу. Получить консультации можно в рабочее время по телефонам:

– Отдел эпидемиологического надзора: 8 (815 2) 474 186

– Территориальный отдел в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе: 8 (815 36) 71719

– Территориальный отдел в Апатитах, Кировске и Ковдорском районе: 8 (815 31) 59233 , 8 (815 31) 46189

– Территориальный отдел в Кандалакшском и Терском районах, Полярных Зорях: 8 (815 33) 31500, 8 (815 33) 91858

– Территориальный отдел в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск: 8 (815 37) 50619, 8 (815 37) 50726

– Территориальный отдел в Печенгском районе: 8 (815 54) 31118, 8 (815 54) 37578