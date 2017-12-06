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Главная » НОВОСТИ » Россияне требуют защитить спортсменов от «борьбы против допинга»
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 16:47

Россияне требуют защитить спортсменов от «борьбы против допинга»


МОСКВА/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ –  Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представляет данные исследования, посвященного теме допинга.

Со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых правил в сборной России, так ответили 74%.

Сам факт употребления российскими спортсменами допинга сегодня вызывает сомнения у 24%. Почти половина опрошенных (43%) полагают, что если подобные случаи и есть, то в сравнении с зарубежными командами, они встречаются существенно реже.

Большинство россиян (61%) уверены, что в ситуации «допингового скандала» российские власти должны сделать все возможное для защиты спортсменов. Имеются в виду не только меры по доказательству невиновности, но и жесткий контроль спортсменов и тех, кто с ними работает.

«Давление международных спортивных и околоспортивных организаций на российских атлетов воспринимается негативно нашими гражданами, и лишь укрепляет мнение большинства, что случаи употребления допинга в нашем спорте – единичные. При этом наши власти должны не только жестче контролировать спортивных тренеров, функционеров, медиков, чтобы допинга в нашем спорте не было, но и активно отстаивать права наших спортсменов в международных спортивных и судебных инстанциях», –  комментирует генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Напомним, что ранее сообщалось, что сборная России отстранена от участия в зимних Олимпийских играх.

Фото: ТАСС/Abaca Press

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  • ха, Россияне против борьбы с допингом? Как мило. Виноваты не ВАДА или МОК, а российские власти, спортивные и не только. Уже "доконтролировались". Вот с них и нужно спрашивать по полной... облажались и еще виновных ищем. "Давление международных спортивных и околоспортивных организаций на российских атлетов лишь укрепляет мнение большинства, что случаи употребления допинга в нашем спорте" - в чем тут логика? =)
 
 
 
 
 
 
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