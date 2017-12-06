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Главная » НОВОСТИ » Путин подписал Указ о проведении в России Года волонтера
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 16:55

Путин подписал Указ о проведении в России Года волонтера


РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТВладимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», сообщается на сайте президента.

«В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю: провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера)»,  – отмечается в Указе.

Правительству России поручено образовать организационный комитет по проведению Года добровольца (волонтера) и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого Года добровольца (волонтера).

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент учредил в России День волонтера, он будет отмечаться 5 декабря.

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  • Готов возглавить штаб года добровольцев в области! https://www.youtube.com/watch?v=Dp9VMduJea8
 
 
 
 
 
 
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