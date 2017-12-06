Молодежные команды Мурманской области приняли участие в игре «Антитеррор-2017»

06 Декабря 2017 года, 17:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области состоялся областной этап игры «Антитеррор-2017». Цель игры – научить молодых людей с помощью смоделированных ситуаций правильно поступать в случаях угрозы террористического акта и выявления фактов экстремистской пропаганды.

В игре приняли участие пять молодежных команд. Этапы игры – это условные ситуации, разработанные на основе реальных жизненных историй, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Так, на этапе «Интернет» командам предстояло «вычислить» страницы пользователей с экстремистскими материалами в популярной социальной сети, в ситуации «Листовки» – выбрать запрещенные тексты, внесенные в Федеральный список экстремистских материалов. На этапе «Учебный класс» участники искали подозрительные предметы и описывали действия в случае обнаружения таких предметов; этап «Кинотеатр» имитировал ситуацию с захватом заложника. Самым сложным для команд оказался этап «ЖД вокзал» – организаторы предложили молодым людям найти террориста-смертника среди людей, находящихся в зале ожидания, и еще раз напомнили молодым людям, что терроризм не имеет национальности.

В ходе игры также состоялись показательные выступления сотрудников спецназа, призванные научить ребят правильно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации в реальной жизни. Полицейские кинологи из Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области продемонстрировали работу служебных собак при обнаружении взрывчатых веществ. Беседу о противодействии экстремизму и терроризму с ребятами провел старший инспектор организационно-аналитического отдела СУ СК России по Мурманской области Павел Букреев.