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Главная » НОВОСТИ » Мурманская таможня: Памятка в кармане у каждого
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 18:44

Мурманская таможня: Памятка в кармане у каждого


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской таможне проводится комплекс мер воспитательно-профилактического характера, направленный на снижение общего количества нарушений должностных лиц служебной дисциплины, на недопущение правонарушений и должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности.

Комплекс включает работу комиссии по урегулированию конфликта интересов, проверку полноты и достоверности сведений в справках о доходах и расходах должностных лиц и членов их семей, а также разъяснительную работу по предупреждению любых проявлений коррупции. А так называемый «карманный» вариант Памятки об исполнении законодательства России о противодействии коррупции есть у каждого мурманского таможенника.

Удобный формат Памятки позволяет держать под рукой основные положения Федеральных законов №273-ФЗ «О противодействии коррупции», №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и Приказа ФТС России №57 «Об утверждении порядка уведомления должностными лицами таможенных органов начальников таможенных органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений».

В 2017 году на шести заседаниях Комиссией по противодействию и профилактике коррупционных проявлений рассмотрены материалы служебных проверок в отношении 44 должностных лиц таможни на предмет предоставления ими недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, применены меры материального воздействия и вынесены предупреждения о необходимости соблюдения антикоррупционного законодательства.

Для обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции или нарушениях должностными лицами требований к служебному поведению в таможне в круглосуточном режиме работает «Телефон доверия» (8152-237020), электронный почтовый ящик murcust.corruption.net@yandex.ru.

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