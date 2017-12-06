В Апатитах откроется бюст полного кавалера ордена Славы Ивана Кузнецова

АПАТИТЫ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 7 декабря в 12:00 состоится открытие бюста полного кавалера ордена Славы Ивана Филипповича Кузнецова в рамках празднования Дня Героев Отечества.
Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Мурманской области, администрация и педагогический коллектив апатитской школы №14.
В рамках мероприятия остоится церемония торжественного принятия школьников Апатитов в ряды движения «Юнармия» и присвоение отряду движения «Юнармия» имени Ивана Кузнецова.
Иван Кузнецов – участник Великой Отечественной войны, командир орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, восьмая гвардейская армия, первый Белорусский фронт), младший сержант, полный кавалер ордена Славы, самый молодой (17 лет) кавалер ордена Славы всех трех степеней.