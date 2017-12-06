Инцидент в Шереметьево спровоцировал многочасовую задержку в Мурманске

06 Декабря 2017 года, 21:10

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ - Вылет рейса авиакомпании Аэрофлот из Мурманска в столичный Шереметьево задерживается до 00:10 по мск. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

Почти пятичасовая задержка вызвана тем, что сегодня вечером в аэропорту Шереметьево пассажирский боинг выкатился за пределы ВПП. На данный момент в воздушной гавани ведутся работы по устранению последствий произошедшего инцидента.

«Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы были задержаны, в связи с внештатной ситуацией в Шереметьево будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота», - подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Фото: instagram.com/03_sergey