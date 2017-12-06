Погода в регионе: столбик термометра уверенно ползёт вниз

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – По Мурманской области в ближайшие сутки ожидается морозная погода. Местами пройдёт небольшой снег, изморозь, преобладающая температура воздуха -13...-18°, при прояснениях понижение до -32°.
Сегодня в Мурманске переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, парение залива. Ветер южный – юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха в течение дня -22...-25°.
По данным паблика «Погода в Мурманске» самым тёплым этот день был в 2000 году (+4,6°), а самым холодным – в 1973 (-31,9°).