Путин: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента»

07 Декабря 2017 года, 09:52

НИЖНИЙ НОВГОРОД/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Во время встречи с рабочими ГАЗа Владимир Путин сообщил о своём решении баллотироваться в президенты.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента», – заявил глава государства. Партия власти уже заявила о своей поддержке этого решения Владимира Путина.

Отметим, что президент неоднократно уклончиво отвечал на вопрос о выдвижении, что «ещё не принял решения», ссылаясь на серьёзность этого шага, что послужило поводом для множества мемов и едких шуток в социальных сетях. После объявления этого решения количество комментариев выросло многократно – от шутливых до вполне серьезных. Например, губернатор Мурманской области Марина Ковтун в своём аккаунте в Инстаграм разместила фото будущего президента, сопроводив обширным текстом в поддержку Путина. Губернатор, в частности, считает, что «решение Президента - это не просто важное, но ещё и очень радостное событие для большинства россиян».

«Уверена, что мы будем продвигаться в Арктике, уверена, что нам удастся окончательно вернуть заслуженный престиж профессиям учителя и доктора, рабочим специальностям, уверена, что мы будем строить жильё и больницы, детские сады и школы», – написала Ковтун.

Первая о планах баллотироваться заявила известная телеведущая Ксения Собчак. Позже к ней присоединились лидер ЛДПР Владимир Жириновский и журналистка Екатерина Гордон.

Фото: пресс-служба Кремля