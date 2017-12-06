Экономика России превысит 100 трлн рублей в 2019 году

07 Декабря 2017 года, 11:36

РОССИЯ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2019 году ВВП России превысит 100 трлн рублей. Об этом говорится в макропрогнозе Министерства экономического развития на 2018-2020 годы. Сейчас этот показатель составляет 92 трлн рублей, пишут «Известия».

Перед правительством стоит задача его увеличения темпов роста ВВП до уровня выше 3% в год. Это позволит России наращивать свою долю в мировой экономике. В этом году ВВП вырастет на 2%. Чтобы, по словам Дмитрия Медведева, «не замерзнуть» на 2% роста, в следующие годы нужно проводить структурные реформы.

Согласно прогнозу МЭР, в ближайшие три года основными драйверами роста экономики станут промышленное производство, строительство и инвестиции. Еще одним стимулом для развития строительной отрасли станет недавно объявленная Владимиром Путиным программа по субсидированию процентной ставки по ипотеке для молодых семей с двумя или тремя детьми.

Другой драйвер роста — инвестиции в основной капитал. В ближайшую трехлетку они будут расти средними темпами в 5,3%, ожидает Минэкономразвития.

Также подстегивать рост инвестиций будет создание механизма «инфраструктурной ипотеки». Ее основная задача — создание привлекательных условий для инвестирования частного капитала в инфраструктурное строительство

«На мой взгляд, драйверами выступят сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, оборонно-промышленный комплекс и некоторые отрасли машиностроения», — сообщил заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Поддержку экономическому росту на прогнозном горизонте будет оказывать реализация ряда приоритетных проектов правительства.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости