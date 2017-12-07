Североморцы будут искать самолёт летчика-истребителя Бориса Сафонова

07 Декабря 2017 года, 12:19

СЕВЕРОМОРСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов определил задачи военно-исторической и поисковой деятельности флота на 2018 год.

В их числе – поиск самолёта легендарного лётчика-истребителя морской авиации Северного флота первого Дважды Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны гвардии подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова. Он погиб в ходе воздушного боя над Баренцевым морем в 1942 году, защищая союзный конвой от воздушной атаки люфтваффе.

В 2018 году воины-североморцы осуществят экспедиции на полуострова Средний и Рыбачий, остров Кильдин и на Новую Землю. Они проведут исследования в районе боёв на юго-западе области. К экспедициям планируется привлечь участников Юнармии и учеников подшефных кадетских классов.

«В поисковой деятельности артефактов в Баренцевом море и в водоёмах Кольского полуострова задействованы подводные силы, специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

В 2017 году военнослужащие Северного флота обнаружили, подняли на поверхность и передали в музей для изучения и реставрации останки самолёта «Аэрокобра», три танка «Шерман» и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта «Томас Дональдсон».