Россияне распродают валюту

07 Декабря 2017 года, 12:31

РОССИЯ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В этом году россияне больше продают иностранную валюту, чем покупают ее. По оперативным данным ЦБ, в сентябре спрос на покупку валюты упал, сообщают «Известия».

В конце 2014 – начале 2015 года россияне массово скупали валюту. Это было связано с тем, что рубль сильно подешевел. Сейчас ситуация изменилась, отмечается в мониторинге Центра развития НИУ ВШЭ «О чем говорит ВВП».

В этом году граждане больше продают иностранные деньги, чем покупают их. Потеря интереса к долларам и евро связана с низкой выгодой вложений в них и с укреплением рубля. По данным Центробанка, спрос на валюту в июле-августе рос за счёт отпусков. В сентябре тенденция остановилась. Люди распродавали валюту, не потраченную летом.

В 2017 году курс рубля остается стабильным. С начала года он вырос по отношению к доллару на 1,6%. В прошлом году национальная валюта укрепилась на 20%. В ближайшее время повышение спроса на валюту не ожидается, прогнозирует один из авторов мониторинга, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Профессор РАНХиГС Михаил Портной, наоборот, ожидает, что к Новому году спрос населения на покупку долларов и евро увеличится. По его прогнозам, к Рождеству курс рубля может ослабнуть до 63 рублей за доллар на фоне повысившегося интереса.