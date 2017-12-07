Мурманская область занимает 10 место в рейтинге зарплат по России

07 Декабря 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Разница в уровне трудовых доходов в России является острой проблемой. Особенно сильно она проявляется в региональном разрезе. Для определения этих различий эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата провели исследование по уровню и распределению зарплат в регионах и составили рейтинг.

В качестве основного показателя в рейтинге была использована доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц (высокооплачиваемые работники), а также показатели доли низкооплачиваемых работников (менее 10 тысяч). Как оказалось, лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего.

Лидерами рейтинга стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Ненецком автономном округе почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч. На третьем месте расположилась Москва – 17%.

Еще в шести регионах данная доля превышает 10%, а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%. Доля работников, зарабатывающих меньше 10 тысяч в месяц, здесь всего 0,4%. На последнем месте рейтинга – Дагестан: здесь только 0,48% высокооплачиваемых работников.

В целом в России 14 регионов со средней зарплатой выше 30 тысяч рублей в месяц и 33 региона с месячной зарплатой ниже 20 тысяч рублей.