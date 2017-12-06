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Главная » НОВОСТИ » В рамках форума «Транспорт России» обсудили проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 13:29

В рамках форума «Транспорт России» обсудили проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»


РОССИЯ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Для завершения проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в 2020 году особенно важна синхронизация всех мероприятий и механизмов, предусмотренных проектом. Об этом Марина Ковтун заявила на форуме «Транспорт России».

Инфраструктурные проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнёрства, принципиально важны для социально-экономического развития регионов. Так, якорным для экономики нашего региона является инвестиционный проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

«Это «живой» проект, который находится в активной стадии, поэтому его можно считать площадкой, где сегодня вырабатываются новые подходы к решению задачи по развитию транспортной системы нашей страны», – сказала Марина Ковтун.

С 2014 года строительство железнодорожной инфраструктуры находится в активной стадии. Расходы федерального бюджета уже составили 13,9 млрд рублей. Реализация II этапа проекта предполагается с применением механизма концессии. Вместе с тем в соответствии с федеральным бюджетом на 2017 год и период 2018 и 2019 годов возник дефицит финансирования.

Значение проекта подтверждено поручением Владимира Путина. Президентское поручение предписывает принять «исчерпывающие меры по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в установленные сроки (2020 год)».

Министерством транспорта и Министерством экономического развития разработан сценарий реализации проекта, включающий как использование механизма концессии, так и продолжение работ в рамках заключенных государственных контрактов, с привлечением внебюджетных средств.

Необходимость в реализации проекта в установленные сроки обусловлена в том числе тем, что пропускная способность железнодорожной инфраструктуры восточного берега Кольского залива практически исчерпана. Однако неопределенность со сроками реализации текущего, а также последующих этапов проекта комплексного развития МТУ ставит под угрозу участие частных инвесторов в строительстве новых инфраструктурных мощностей, объяснила Ковтун.

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