В Никеле открывается молодежный форум «Все обо всем»

07 Декабря 2017 года, 14:24

НИКЕЛЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Муниципальный молодежный форум «Все обо всем» будет проходить в Никеле 8 декабря. Всего в его мероприятиях, которые начнутся в 12:00, примут участие около 140 молодых жителей Печенгского района.

По замыслу организаторов, на семи самостоятельных тематических площадках будут проходить лекции и мастер-классы, тренинги и панельные дискуссии, «круглые столы» с ведущими специалистами.

Так, площадка «Молодые избиратели, молодые депутаты», которая откроется в территориальной избирательной комиссии Печенгского района, будет способствовать развитию потенциала молодежи в сфере общественно-политических отношений.

Площадка «Творческий актив» в Доме детского творчества №1 направлена на содействие в организации содержательного свободного времени детей и молодежи.

В Историко-краеведческом музее Печенгского района будет работать площадка «Военно-патриотическая деятельность», которую проведут директор музея Елена Попова, методист по научно-просветительской деятельности Анна Чурлик и хранитель музейных предметов Луиза Колесова.

В Центральной библиотеке специалисты центра занятости населения и сотрудники библиотеки будут работать на площадке «Профориентация».

Площадка «Саморазвитие» откроется в общественной организации «Активный Никель». Преподаватели Детской художественной школы №1 проведут площадку «Декоративно-прикладное искусство».

Работа площадки «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» направлена на организацию эффективного взаимодействия в профилактической деятельности, обеспечение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, разработку межведомственных механизмов взаимодействия. Она откроется на базе школы №20.