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Главная » НОВОСТИ » В 2017 году коммунальщики Октябрьского округа оштрафованы почти на 7 млн
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 15:28

В 2017 году коммунальщики Октябрьского округа оштрафованы почти на 7 млн


МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципальные власти строго контролируют работу управляющих организаций. Сегодня очередной рейд провели представители управления Октябрьского административного округа. Специалисты проверили  качество предоставления коммунальных услуг во дворе по улице Маклакова, 27.

Особое внимание привлекла контейнерная площадка, заваленная крупногабаритным мусором. За вывоз отходов на этой территории отвечают две управляющие организации, одна из них свои обязанности выполнила не в полном объеме. Выявленные нарушения зафиксированы, виновные будут привлечены к административной ответственности.

«С 1 ноября внесены изменения в правила благоустройства, действующие на территории города. Они конкретизируют порядок деятельности управляющих организаций по содержанию придомовых территорий, в том числе в части уборки отходов», – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу.

Помимо регулярных плановых рейдов, комиссии проверяют коммунальщиков по жалобам горожан. С начала 2017 года только в Октябрьском округе проведено 1500 проверок, по выявленным нарушениям составлено 476 материалов, наложено штрафов на сумму около 7 млн рублей.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

АГМ

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