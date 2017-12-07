В Мурманске состоится открытие ёлок

07 Декабря 2017 года, 16:37

МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Во всех округах Мурманска 9 декабря состоится торжественное открытие новогодних елок, тысячами ярких огней засияет городская иллюминация.

В 14:00 праздничные мероприятия пройдут в Росляково (Заводская улица, 1), в Ленинском округе у Семеновского озера и в Первомайском округе (пр. Кольский, 101).

Театрализованное представление по случаю открытия главной городской новогодней елки начнется в 15:00 на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика». Всех гостей ждет развлекательная программа с участием сказочных персонажей и творческих коллективов Мурманска. На улице Воровского будет организована выездная торговля. Кульминацией праздника станет зажжение световых украшений на главной г елке и огненное шоу.

В связи с организацией праздничных новогодних мероприятий будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

- по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00:00 до 18:00 9 декабря;

- по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00:00 до 18:00 9 декабря.

АГМ