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Главная » НОВОСТИ » Никора: Энергетика в регионе будет развиваться
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 17:10

Никора: Энергетика в регионе будет развиваться


МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ –  Заместитель губернатора Евгений Никора, министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский и начальник ГЖИ Алена Кузнецова рассказали об итогах работы органов исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году.

Вопросы об энергетике личного коммунального хозяйства, итогах работы министерства природных ресурсов и экологии планируется обсудить на последней неделе декабря.

«В этом году мы как никогда много провели работ по замене сетей. Работали даже тогда, когда начался отопительный сезон для того, чтобы минимизировать риски в электросетях. Все работы выполнили, на сегодня рисков не видим. Заключен контракт до конца нового года на поставку топлива в полном объеме, и в первой декаде декабря будет проходить конкурс на закупку топлива до конца отопительного периода», – рассказал Гноевский.

Спикеры отметили, что правительство региона видит признаки восстановления промышленности и в контексте показателей электроэнергетики области.

«У нас есть силы и средства не только не допустить какие-то серьезные ситуации, но и при необходимости потом их устранить», – заверил Евгений Никора.

На Кольской АЭС сроки эксплуатации по третьему и четвертому блоку продлены до 2036-2039 года, ведутся работы по продлению эксплуатации по первому и второму энергоблоку. К концу 2021 года планируется запустить ветропарк мощностью 200 мегаватт. Начало работы строящейся подстанции «Мурманская» ожидается в конце 2018 года. Это позволит обеспечить инновационные проекты на севере области. Кроме того, на данный момент реализуется строительство трех котельных в Умбе.

«Сердце любой промышленности любого региона – это энергетика. В Мурманской области она будет развиваться, и на это есть спрос», – заявил Никора. Важным моментом является интерес федерального центра к вопросам газификации в Мурманской области, добавил он.

«Мы максимально стараемся контролировать все управляющие кампании, понимать, где есть проблемы. Итоговое количество поступающих жалоб снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Всех волнуют перерасчеты, но это не всегда зависит от нас. Что касается лицензирования управляющей компании, тут я хочу сказать, что всего случаев лишения лицензии по стране 13», – сообщила Кузнецова.

В действующую редакцию краткосрочного плана капитального ремонта на 2017 год включены 444 многоквартирных дома на общую сумму 1 009,50 млн рублей. Заключены договоры на замену 359 единиц лифтового оборудования.

В настоящее время выполнены работы в 251 МКД (306 видов работ), то есть 68,9% от включенных в план. В результате проведенного капитального ремонта в 103 домах улучшили условия проживания 10 807 человек. Продолжаются работы в 170 МКД в 21 муниципальном образовании. В соответствии с заключенными договорами планируется до конца 2017 года завершить капремонт в 130 домах. Таким образом, по итогам года планируется завершить ремонт в 80% МКД.

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