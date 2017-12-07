Аэрофлот теперь сможет отказывать авиадебоширам в перевозке

07 Декабря 2017 года, 17:25

МОСКВА/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Аэрофлот получает право составлять «черные списки» деструктивных авиапассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Владимир Путин подписал соответствующий пакет законов, который вступит в силу в июне 2018 года.

Зарубежные авиакомпании давно практикуют решительные меры в отношении нарушителей правил поведения на борту. Аэрофлот, в свою очередь, уже разработал систему практического применения новых правил.

Выходки авиадебоширов превратились в одну из острейших проблем отечественной гражданской авиации. С 2006 года по настоящее время Аэрофлот зарегистрировал 3,5 тысячи случаев нарушения правил поведения на рейсах. В эту цифру входит более 40 грубых нарушений – нападений на членов экипажа, ситуаций, создающих опасность для пассажиров, и т.д.

«Аэрофлот давно и последовательно добивается ужесточения законодательства в отношении деструктивных пассажиров, – заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. – Этот серьезный вопрос обсуждался на одной из встреч генерального директора нашей авиакомпании Виталия Савельева с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал нашу инициативу по совершенствованию правовой базы. Новые правила существенно повысят уровень защищенность пассажиров и снизят количество правонарушений на воздушном транспорте».

Фото: М. Паламарчук