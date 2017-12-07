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Главная » НОВОСТИ » Финский бизнес укрепляется на российском рынке
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 18:23

Финский бизнес укрепляется на российском рынке


РОССИЯ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Финский бизнес улучшает свои показатели. Суммарные инвестиции финского бизнеса в экономику России достигли 15 млрд евро, указано в спецпроекте «Лидеры финского бизнеса».

В России работает около 600 финских компаний. «Лидеры финского бизнеса» — это 30 крупнейших по выручке игроков и крупнейших инвесторов. В их число входят представители основных отраслей: производство, ретейл, недвижимость, дистрибуция и логистика.

Промышленность – ключевая отрасль финского бизнеса в России. 64% выручки топ-30 по итогам 2016 года заработали именно производители. Суммарный оборот 17 компаний — 180 млрд рублей.  Четыре игрока в 2016 году заработали 19% всей выручки, которую генерируют топ-30.

Недвижимость и девелопмент — третий по значимости сегмент. По итогам 2016 года выручка четырех компаний оставила 29,3 млрд рублей, или 10% от всего оборота топ-30. Дистрибьюторы и логисты занимают в объеме топ-30 лишь 7%. Оборот пяти компаний достиг 18,8 млрд рублей.

Совокупные инвестиции финских компаний в российский бизнес с момента выхода на рынок по сентябрь 2017 года, по оценкам экспертов, достигли 15 млрд евро. Почти три четверти этой суммы было направлено на создание производства.

Выходят на рынок амбициозные новички. Так, Lamor Corporation объявила о создании совместного предприятия с «Роснефтью» в Мурманске. Компании договорились создать предприятие в целях производства техники и оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти на базе АО «82 Судоремонтный завод» в Мурманске. К 2025 году планируется достижение уровня локализации производства оборудования не менее 70%.

Напомним, вчера, 6 декабря, Финляндия отметила 100-летний юбилей Независимости. В Мурманске дипломатические представительства организовали мероприятия в рамках празднования столетия (Suomi-100).

Фото: Russia Now

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