Погода в регионе: морозы пойдут на убыль

08 Декабря 2017 года, 08:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2...-7º, при прояснении до -13º. На дорогах области - гололедица.

На западе области (в районе посёлка Никель) ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, ухудшение дорожных условий. Администрация Упрдор «Кола» призывает водителей к осторожности. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Сегодня в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный слабый. В первой половине дня температура воздуха составит -17...-22°, к вечеру потеплеет до -8...-10°.