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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

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Главная » НОВОСТИ » Погода в регионе: морозы пойдут на убыль
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 08:51

Погода в регионе: морозы пойдут на убыль


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2...-7º, при прояснении до -13º. На дорогах области - гололедица.

На западе области (в районе посёлка Никель) ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, ухудшение дорожных условий. Администрация Упрдор «Кола» призывает водителей к осторожности. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Сегодня в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный слабый. В первой половине дня температура воздуха составит -17...-22°, к вечеру потеплеет до -8...-10°.

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