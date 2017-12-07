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Главная » НОВОСТИ » МРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 09:45

МРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством


РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В здании аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе 7 декабря было подписано соглашение о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и МРСК Северо-Запада. Документ скрепили подписями исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Принявший участие в церемонии подписания помощник полномочного представителя президента в СЗФО, председатель Экспертного совета Партнерства Евгений Карпичев назвал это событие знаковым в развитии Партнерства: впервые подобный документ подписывается между некоммерческой организацией и представителями бизнеса.

«Мы являемся свидетелем исторического момента в новейшей истории Стратегического партнерства, являющегося правопреемником Ассоциации «Северо-Запад» – организации с 20-летним опытом работы. Партнерство не только взяло лучшее от Ассоциации, но и привнесло свои новаторские идеи, чему свидетельствует и соглашение, которые сейчас подписывается. Его основная цель – обеспечить диалог между органами власти, бизнесом и обществом на благо населения Северо-Запада», – сказал Карпичев. Он также отметил, что МРСК Северо-Запада – это давний и проверенный партнер, с которым было реализовано множество совместных проектов по улучшению делового климата и развитию инвестиционной привлекательности территорий.

В качестве максимально эффективного инструмента совместной работы, были упомянуты Инвестиционные энергетические конференции. С момента старта проекта в 2015 году во всех регионах ответственности МРСК Северо-Запада было проведено 14 энергетических конференций, заключено более 170 соглашений с инвесторами. Перспективы повышения загрузки существующих мощностей составили свыше 360 МВА.

Напомним, что в Мурманской области по итогам третьей конференции было подписано 31 соглашение, объем подключаемой в перспективе мощности составил 103 МВт. В 2018 году к проведению в Заполярье запланирована очередная конференция.

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