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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун примет участие в церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «ЯМАЛ СПГ»
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 10:17

Марина Ковтун примет участие в церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «ЯМАЛ СПГ»


САБЕТТА/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 8 декабря, по приглашению председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, Марина Ковтун примет участие в церемонии погрузки первой партии сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ».

Погрузка энергоресурса на танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» – первый в мире газовоз ледового класса Arc7 – пройдёт в порту Сабетта.

5 декабря компания «НОВАТЭК» объявила, что завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.

«Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода – важнейшая веха в развитии проекта «Ямал СПГ». Мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство. Мы благодарны всем нашим партнерам, подрядчикам и акционерам за совместную работу на пути к успешному старту проекта в соответствии с запланированным бюджетом и графиком», – отметил Михельсон.

Ресурсной базой для реализации проекта «Ямал СПГ» является Южно-Тамбейское месторождение, открытое в 1974 году и расположенное на северо-востоке полуострова Ямал. Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями, с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно. Уникальное месторасположение Ямала дает возможность создать гибкую конкурентоспособную логистическую модель, обеспечивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Запланированный объем производства СПГ практически полностью законтрактован.

Напомним, на территории Мурманской области дочернее общество ПАО «НОВАТЭК» – «Кольская верфь» реализует проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских. Первую линию центра планируется запустить в 2019 году.

Фото: Defence.Ru

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