Ловозеро, Мончегорск и Мурманск – лидеры конкурса «Города для детей»

08 Декабря 2017 года, 10:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Ловозеро, Мончегорск и Мурманск стали лидерами всероссийского конкурса «Города для детей».

Организатором конкурса городов России «Города для детей» стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

В конкурсе приняли участие 293 города и поселения. В них органы местного самоуправления уделяют особое внимание работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: помогают, сохраняют благоприятное семейное окружения для воспитания детей.

Впервые в нынешнем году к участию были приглашены сельские поселения, в этой категории заявки подали 72 конкурсанта. Ловозеро заняло третье место.

Мурманск был выделен в группе городов «Многолетние успешные лидеры конкурса», Мончегорск – за развитие форм участия детей в защите своих прав и принятии решений.

На церемонию награждения приглашены главы и представители всех городов, отмеченных конкурсной комиссией. Церемония состоится 19 декабря.