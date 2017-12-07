КС России обязал платить северные надбавки сверх МРОТ

08 Декабря 2017 года, 11:21

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Конституционный суд (КС) России огласил постановление, в соответствии с которым обязал платить работникам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ), говорится в материалах суда.

Заявителями по делу выступали четыре жительницы северных регионов России из Карелии, Иркутской области и Алтайского края. Суды отказали заявительницам в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, начисляемых сверх МРОТ.

КС признал, что оспариваемые заявителями статьи 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса России не противоречат Конституции, поскольку не предполагают включение в состав МРОТ в субъекте коэффициентов и надбавок, начисляемых в связи с работой в особых климатических условиях.

«Районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера заработной платы. В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом», — цитируют РИА Новости материалы суда.

В постановлении говорится, что вознаграждение за труд не ниже установленного МРОТ гарантируется каждому, а его величина устанавливается одновременно на всей территории России. Однако, отметил КС, нужно учитывать и негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека работа в особых климатических условиях, в том числе на крайнем севере, для чего законодатель установил систему специальных гарантий и компенсаций, включающих повышенную оплату труда — районные коэффициенты и надбавки.

КС оставил за федеральным законодателем право на совершенствование законодательства в этой сфере с учётом данного постановления. Дела заявителей подлежат пересмотру.

Напомним, что Мурманская область в рейтинге зарплат заняла 10 место, минимальный размер оплаты труда составляет здесь 14632 рубля.