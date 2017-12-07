Путин снова лидирует в рейтинге доверия политикам

08 Декабря 2017 года, 12:21

МОСКВА/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет электоральные рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, рейтинги партий.

Владимир Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам (в конце месяца его показатель составил 53%). Напомним, вчера он сообщил о своём решении баллотироваться в президенты. Второе и третье место занимают Сергей Шойгу (17,9%) и Дмитрий Медведев (16,1%).

Антирейтинг традиционно возглавляет Владимир Жириновский, причем в ноябре уровень недоверия россиян (по вопросу о доверии/недоверии решения важных государственных вопросов) к нему заметно вырос: с 28,1% до 31,9%. Ксения Собчак входит в ТОП-5 по недоверию (8,4%).

Показатель одобрения деятельности президента на протяжении года находится на уровне выше 80%, по последним данным (27 ноября-3 декабря) он составляет 82,4%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров – 54% и 58,8% соответственно. Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации (замеряемые раз в месяц) после снижения в октябре в ноябре улучшили позиции (51,2%, 56,3%).

В последние недели электоральный рейтинг партии «Единая Россия» находился на уровне 52,1-52,3%. Показатель ЛДПР по среднему за неделю 27 ноября-3 декабря составил 10,1%, КПРФ – 9,4%, «Справедливой России» –4,6%.

«Фактическое начало избирательной кампании пока практически не сказалось на отношении россиян к политическим институтам и отдельным политикам. Показатели относительно устойчивы. Условно значимая динамика зафиксирована лишь в отношении парламента страны. Примечательна стабильность показателей всех кандидатов в президенты. Это свидетельство сформированности отношения к ним», – комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Фото: пресс-служба Кремля