Корабельные истребители авиаполков Северного флота приступили к ночным полётам

08 Декабря 2017 года, 12:35

СЕВЕРОМОРСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Лётчики корабельных истребительных авиаполков Северного флота приступили к первым ночным полётам в зимнем периоде обучения.

Лётный состав корабельных истребительных авиаполков армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ приступил к выполнению первых в зимнем периоде обучения плановых полётов на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К в ночное время.

«Полёты проходили с аэродрома Североморск-3. Лётчики отработали в воздухе две лётных смены, выполнив более 20 полётов в течение 14 часов», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Учебно-тренировочные полеты корабельных истребителей проводились как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки СФ на различных высотах.

Полёты выполнялись, как опытными, так и молодыми лётчиками, впервые допущенными к ночным полётам.

Выполнению полётов корабельных истребителей предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.