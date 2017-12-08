Ноябрьский грузооборот рыбного порта снизился на 22%

08 Декабря 2017 года, 13:03

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Уже больше месяца в Мурманский морской рыбный порт не поступают грузы по железной дороге из-за конфликта с «Первым мурманским терминалом» («ПМТ»).

Компания еще в 2005-2011 годах получила в аренду станцию Новорыбная и прилегающие к ней пути, заняв доминирующее положение на железнодорожном въезде в порт.

«И теперь «ПМТ» перестал пропускать цистерны с нефтепродуктами и прочие грузы. Обычно в месяц порт переваливал около 8-10 тысяч тонн поступлений по железной дороге, а сейчас эта доля упала до нуля», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе рыбного порта.

Исключение составили только несколько цистерн с 370 тоннами топлива для котельной порта, отапливающей один из микрорайонов Мурманска. При вмешательстве регионального правительства «ПМТ» согласился помочь порту выполнить свои социальные обязательства.

«Правда, почему цистерны для котельной могут проехать в порт, а пропуск остальных является нарушением закона (если верить «ПМТ»), никто толком объяснить не может», – добавили в порту. Сейчас общие экономические потери ММРП превысили 20 млн рублей.

В пресс-службе ОЖД «Би-порту» сообщили, что «это спор хозяйствующих субъектов, и мы никакого отношения к этой ситуации не имеем».

Объемы доставки рыбы в ноябре снизились на 0,4 тысячи тонн. Рыбаки объясняют это ухудшением промысловой обстановки и погоды, так как на Баренцевом море начался сезон штормов. Вдобавок многие компании уже практически исчерпали квоту.

«Всего в ноябре рыбный порт принял 79 судов, из них 73 рыбопромысловых. Безусловным лидером по доставке рыбы является датский транспорт-рефрижератор Nordvaag. В ноябре он привёз в Мурманск 1365 тонн исландской сельди, – рассказали в службе главного диспетчера ММРП. – Среди крупнотоннажных промысловых судов лидируют ярусоловы, принадлежащие РК им. Калинина: «Антиас» (507 т), «Капродон» (483 т) и «Капелан» (481 т). В категории средних траулеров первенство принадлежит «Тору» (205 т). А у малых траулеров-прибрежников рекорд принадлежит судну «Нева», успевшему за месяц совершить три рейса и доставить 198 тонн охлажденной рыбы».

По прогнозам, промысловая обстановка в декабре не сильно изменится. А рыбный порт уже готовится к приходу мойвы в феврале-марте 2018 года. В середине декабря в порт должны прибыть четыре новых погрузчика, заказанные специально к путине.