Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты

08 Декабря 2017 года, 13:36

РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В прошлом месяце в России зафиксировали продовольственную дефляцию, пишут «Известия». Об этом говорится в «Картине инфляции» за ноябрь, подготовленной Министерством экономического развития.

В ноябре цены в России повысились на 0,2%. При этом в продовольственной группе наблюдалась дефляция. В первую очередь подешевели плодоовощная продукция, сахар и мясо. Это связано с высоким уровнем российского производства продуктов и их большими запасами после хорошего урожая летом.

По данным Росстата, в этом ноябре по сравнению с прошлогодним больше всего подешевели крупа и бобовые, макароны, мясо, птица и сахар. Но традиционно выросли цены на огурцы и помидоры. Также подорожали бананы, картофель, свекла и виноград.

Изменилась структура инфляции. Наибольший вклад в нее вносит рост цен на услуги, а в предыдущие годы драйвером всегда были продовольственные и непродовольственные товары.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает дефляцию на продукты в ноябре нетипичной для этого месяца.

«Еще никогда у нас не было сезонно очищенного снижения цен на продовольствие в ноябре. Но этот год в принципе у нас отличается дефляцией. Снижение цен на продовольственные товары в ноябре объясняется не только хорошим урожаем и запасами, но и сдвигом сезонности на пару месяцев из-за холодов в начале лета. При этом стоит отметить, что дешевеют и товары, которые сезонности не подвержены», — сказал Мурашов.

Снижение цен на мясо обусловлено, вероятно, стабильным курсом рубля и не очень высокой платежеспособностью населения. Падение цен на сахар, в свою очередь, связано с перепроизводством.

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