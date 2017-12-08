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Главная » НОВОСТИ » Аэропорт Мурманск: здесь начинается путешествие
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 14:00

Аэропорт Мурманск: здесь начинается путешествие


МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в аэропорту Мурманска впервые состоялся праздник для пассажиров «Здесь начинается путешествие».

В залах вылета было организовано несколько площадок, на которых посетители аэропорта могли приятно провести время перед полётом. Атмосферу праздника так же создавала живая музыка флейты, а стюардессы авиакомпаний-партнёров на некоторое время стали топ-моделями, с которыми активно фотографировались пассажиры и получали на память моментальную фотографию.

Каждый зарегистрировавшийся на рейс пассажир становился участником розыгрыша ценных призов и подарков от авиакомпаний, выполняющих рейсы из главной воздушной гавани Заполярья. Кроме того, все путешественники могут принять участие в конкурсе в социальных сетях от Партнёров конкурсов – авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Нордавиа» и «Red Wings», а также оператор сотовой связи Tele2.

Праздник для пассажиров «Здесь начинается путешествие» было решено провести в знаковый для аэропорта день – впервые за 25 лет количество обслуженных пассажиров в главной воздушной гавани Заполярья перевалило рубеж в 800 тысяч человек. Юбилейным, 800-тысячным пассажиром стала мурманчанка Наталья Чернова. Она награждена премиальным сертификатом на бесплатный перелет от «Нордавиа» на рейс до Москвы и обратно, сертификатом на бесплатный перелет от «Red Wings» из Москвы в Сочи (или Симферополь) и обратно. ПАО «Аэропорт «Мурманск» предоставляет победителю два сертификата на два посещения бизнес-зала на двоих.

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