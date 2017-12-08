Отель «Park Inn by Radisson» создал свой зимний талисман

08 Декабря 2017 года, 14:28

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Откликнувшись на призыв администрации Мурманска к представителям бизнеса постараться максимально украсить свои предприятия к праздникам, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» создал предновогоднее настроение для мурманчан и гостей города.

Сегодня у отеля появился свой собственный зимний талисман. На летней, но сейчас заснеженной, террасе отеля рядом с новогодней елкой и Дедом Морозом занял свое место снеговик-лыжник. Всем своим видом он призывает вести здоровый образ жизни и заниматься зимними видами спорта.