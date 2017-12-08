Группа компаний «Аэрофлот» приняла участие в празднике для авиапассажиров «Здесь начинается путешествие»

08 Декабря 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» приняли активное участие в празднике для авиапассажиров «Здесь начинается путешествие». Праздник состоялся впервые и проходил под чарующие звуки флейты.

В залах было организовано несколько площадок, которые создавали атмсоферу тепла и уюта. Стюардессы авиакомпаний-партнёров, которые на некоторое время стали топ-моделями, любезно приглашали на импровизированную фотосессию – каждый мог сфотографироваться и получить моментальное фото на память.

Во время регистрации каждому пассажиру рейсов «Аэрофлота» и «России» были вручены небольшие сувениры в память об этом дне. Авиакомпания «Россия» также предоставила ценные призы для розыгрыша призов, который проводился перед посадкой в самолёт.

«Авиакомпания «Россия» с удовольствием приняла предложение поучаствовать в празднике. Уверены, что пассажиры улетали из Мурманска с тёплыми воспоминаниями», – рассказал «Би-порту» официальный представитель авиакомпании «Россия».