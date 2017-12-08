Полиция Кандалакши разыскивает без вести пропавшего мужчину

08 Декабря 2017 года, 15:10

КАНДАЛАКША/ 8 декабря - ОУР МО МВД России «Кандалакшский» в рамках работы по розыскному делу продолжается розыск Лопинова Алексея Александровича, 22.03.1976 года рождения, который 10 октября 2014 года вышел из дома №4 п. Нивский, Кандалакшского района в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения мужчины 20 октября 2014 года заведено розыскное дело.

Приметы: на вид 38 лет, среднего телосложения, рост 171 см, волосы русые.

Особые приметы: татуировка на левом плече на морскую тематику, над правой бровью шрам 0,5 см, шрам над верхней губой, 0,5 см, на правой груди шрам от ожога 10 см.

При себе было обручальное кольцо, цепочка с крестиком из металла желтого цвета.

Был одет: шапка черная, куртка черная, футболка голубая, джинсы синие, туфли черные.

Информацию о местонахождении Лопинова А.А. просьба сообщить по телефонам 8 (81533) 5-21-10 дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», 8-999-091-62-09, 8 (81533) 5-21-85 (отдел уголовного розыска). Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)