Полиция Кандалакши разыскивает без вести пропавшего мужчину

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Студенты МАГУ продемонстрировали свои знания перед будущим работодателем
 
 
 
 

Курсы валют 08.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3246
0,3609
1 USD
Доллар США
59,2948
0,3667
1 EUR
Евро
69,9323
0,2263
10 NOK
Норвежских крон
71,5879
0,4900
10 SEK
Шведских крон
70,2620
0,1454
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-14°
1.3 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Аэропорт Мурманск: здесь начинается путешествие
08 Декабря 2017, 14:00
Аэропорт Мурманск: здесь начинается путешествие
Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
08 Декабря 2017, 13:50
Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты
08 Декабря 2017, 13:36
Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты
Суд не смягчил наказание Макаровой, укравшей 37 млн
08 Декабря 2017, 12:10
Суд не смягчил наказание Макаровой, укравшей 37 млн
 
 
 
 

Самое читаемое

Автомобиль врезался в остановочный комплекс
08 Декабря 2017, 12:46
В филармонии вручили премии губернатора одарённым детям и молодёжи
07 Декабря 2017, 17:15
Погода в регионе: морозы пойдут на убыль
08 Декабря 2017, 08:51
Полиция устанавливает очевидцев стрельбы в Мурманске
07 Декабря 2017, 18:00
В Мурманске состоится открытие ёлок
07 Декабря 2017, 16:37
Никора: Энергетика в регионе будет развиваться
07 Декабря 2017, 17:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Полиция Кандалакши разыскивает без вести пропавшего мужчину
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 15:10

Полиция Кандалакши разыскивает без вести пропавшего мужчину

5 2КАНДАЛАКША/ 8 декабря - ОУР МО МВД России «Кандалакшский» в рамках работы по розыскному делу продолжается розыск Лопинова Алексея Александровича, 22.03.1976 года рождения, который 10 октября 2014 года вышел из дома №4 п. Нивский, Кандалакшского района в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения мужчины 20 октября 2014 года заведено розыскное дело.

Приметы: на вид 38 лет, среднего телосложения, рост 171 см, волосы русые.

Особые приметы: татуировка на левом плече на морскую тематику, над правой бровью шрам 0,5 см, шрам над верхней губой, 0,5 см, на правой груди шрам от ожога 10 см.

При себе было обручальное кольцо, цепочка с крестиком из металла желтого цвета.

Был одет: шапка черная, куртка черная, футболка голубая, джинсы синие, туфли черные.

Информацию о местонахождении Лопинова А.А. просьба сообщить по телефонам 8 (81533) 5-21-10 дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», 8-999-091-62-09, 8 (81533) 5-21-85 (отдел уголовного розыска). Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта