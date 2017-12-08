В Управлении Росреестра по Мурманской области проведут общероссийский день приема граждан

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Студенты МАГУ продемонстрировали свои знания перед будущим работодателем
 
 
 
 

Курсы валют 08.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3246
0,3609
1 USD
Доллар США
59,2948
0,3667
1 EUR
Евро
69,9323
0,2263
10 NOK
Норвежских крон
71,5879
0,4900
10 SEK
Шведских крон
70,2620
0,1454
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-9°
4.1 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманское УФАС оштрафовало 35 СРЗ на 150 тысяч рублей
08 Декабря 2017, 15:35
Мурманское УФАС оштрафовало 35 СРЗ на 150 тысяч рублей
Аэропорт Мурманск: здесь начинается путешествие
08 Декабря 2017, 14:00
Аэропорт Мурманск: здесь начинается путешествие
Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
08 Декабря 2017, 13:50
Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты
08 Декабря 2017, 13:36
Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты
 
 
 
 

Самое читаемое

Автомобиль врезался в остановочный комплекс
08 Декабря 2017, 12:46
Погода в регионе: морозы пойдут на убыль
08 Декабря 2017, 08:51
КС России обязал платить северные надбавки сверх МРОТ
08 Декабря 2017, 11:21
Суд не смягчил наказание Макаровой, укравшей 37 млн
08 Декабря 2017, 12:10
Марина Ковтун примет участие в церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «ЯМАЛ СПГ»
08 Декабря 2017, 10:17
Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
08 Декабря 2017, 13:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Управлении Росреестра по Мурманской области проведут общероссийский день приема граждан
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 17:00

В Управлении Росреестра по Мурманской области проведут общероссийский день приема граждан


МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В соответствии с поручением президента ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции России проводится общероссийский день приема граждан с 12:00 до 20:00 по местному времени, что уже стало традицией.

В этом году пройдет пятый общероссийский прием. В Управлении Росреестра по Мурманской области в указанные дату и время прием будет осуществляться как в аппарате управления в Мурманске, так и в территориальных отделах в городах региона.

Все желающие смогут задать вопросы специалистам Управления. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 8 (8512) 47 72 94.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
На рынке недвижимости Мурманской области наблюдается незначительное оживление
2.
Росреестр приглашает на День открытых дверей, посвященный банкротству граждан
3.
Управление Росреестра проведёт «горячую линию»
4.
Подведены итоги общероссийского дня приема граждан
5.
Госуслуги Росреестра стали доступнее клиентам Сбербанка
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта