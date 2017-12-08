В Управлении Росреестра по Мурманской области проведут общероссийский день приема граждан

08 Декабря 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В соответствии с поручением президента ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции России проводится общероссийский день приема граждан с 12:00 до 20:00 по местному времени, что уже стало традицией.

В этом году пройдет пятый общероссийский прием. В Управлении Росреестра по Мурманской области в указанные дату и время прием будет осуществляться как в аппарате управления в Мурманске, так и в территориальных отделах в городах региона.

Все желающие смогут задать вопросы специалистам Управления. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 8 (8512) 47 72 94.