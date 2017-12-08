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Главная » НОВОСТИ » Мурманское УФАС оштрафовало 35 СРЗ на 150 тысяч рублей
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 15:35

Мурманское УФАС оштрафовало 35 СРЗ на 150 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера, 7 декабря, Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области назначило АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» штраф в размере 147 990, 85 рублей. Также 12 декабря Мурманским УФАС назначено рассмотрение дела, возбужденного в отношении директора 35 СРЗ.

Еще в августе 2014 года «35 СРЗ» и Министерство обороны России заключили контракт на выполнение работ по ремонту размагничивающего устройства большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». «Звёздочка» в лице филиала 35 СРЗ, не проводя торги, заключил договор с ООО «ДиаМАНТ» как с единственным поставщиком.

Военное представительство Минобороны не согласовало договор, поскольку у «ДиаМАНТа» отсутствовала необходимая лицензия на ремонт вооружения и военной техники. 35 СРЗ и «ДиаМАНТ» подписали протокол разногласий, в котором был изменён предмет договора с «размагничивающего устройства» на «электрооборудование и кабельные трассы».

Мурманское УФАС пришло к выводу, что предмет договора был изменен для того, чтобы освободить «ДиаМАНТ» от необходимости подтверждать наличие лицензии. 35 СРЗ заключил с ООО «ДиаМАНТ» антиконкурентное соглашение, допустив общество к выполнению работ без проведения торгов. Таким образом, ООО «ДиаМАНТ» были созданы преимущественные условия, что нарушает Закон о защите конкуренции.

Антимонопольная служба выдала АО «ЦС «Звёздочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» предписание о расторжении договора с «Диамант». Компании не согласились с таким решением и обжаловали его в судебном порядке. Однако суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа. В итоге, 35 СРЗ расторгли договор.

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