Работодатели подвели предварительные итоги работы за 2017 год

08 Декабря 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Члены совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области подвели предварительные итоги работы за 2017 год, обсудили текущие мероприятия и проблематику социально-экономической ситуации в регионе.

В этом году Союз реализовал множество проектов. Помимо традиционных мероприятий в 2017 году стартовал еще один проект – информационные встречи с предпринимателями муниципалитетов. С момента старта проекта прошли встречи с представителями бизнес-сообщества Мурманска, Североморска, Кольского, Апатитского и Кировского районов. Работа в данном направлении будет реализовываться и в следующем году.

В 2017 году в структуре Союза начал свою работу комитет по развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе заседания были рассмотрены предварительные итоги работы комитета по анкетированию представителей малого и среднего бизнеса региона о проблемах предпринимательского сообщества.

Одним из основных вопросов заседания стало обсуждение потенциального проекта по развитию промышленного туризма в регионе – нового вида туризма, связанного с посещением производственных предприятий. По итогам заседания будет сформирована рабочая группа по проработке концепции проекта.

В процессе заседания члены Совета также определили кандидата для вхождения в Областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений и делегатов на съезд РСПП.