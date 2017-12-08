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Главная » НОВОСТИ » Корректировка платы за отопление в ЗАТО Североморск противоречит законодательству
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 16:25

Корректировка платы за отопление в ЗАТО Североморск противоречит законодательству


СЕВЕРОМОРСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Североморска по обращением жителей ЗАТО провела проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при определении размере платы за предоставленные услуги по отоплению.

Постановлением правительства России №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утверждены Правила предоставления услуг собственникам и пользователям помещений в домах.

Размер платы за отопление в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле 3(1), в первом квартале года, следующего за расчетным годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2).

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований АО «Мурманэнергосбыт» произвел годовую корректировку платы за отопление за 2016 год в 4 квартале 2017 года.

Кроме того, «Мурманэнергосбыт» в отношении предоставленных коммунальных услуг за ноябрь 2017 года, необоснованно применил коэффициент, определяющий среднемесячный объем потребления тепла на отопление за предыдущий год и, соответственно, необоснованно произвел перерасчет норматива коммунальных услуг за январь – октябрь 2017 года.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Североморска внесено представление в адрес «Мурманэнергосбыт». Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.

Фото: svk.comnordic_hanna

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