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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Продолжает работу горячая линия по вопросам качества и безопасности новогодних подарков
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 17:30

Продолжает работу горячая линия по вопросам качества и безопасности новогодних подарков


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с Консультационным центром по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» и его филиалов проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности новогодних подарков для детей и подростков до 18 декабря.

Предварительный анализ звонков в декабре 2017 года показывает, что жителей области в первую очередь интересуют вопросы качества сладких новогодних подарков, безопасность игрушек, гаджетов. Поступают просьбы объяснить, на что обращать внимание при выборе искусственных елей, как выбрать карнавальный костюм.Поступают звонки и от организаторов новогодних ёлок. Они спрашивают о требованиях к помещениям для проведения утренников, соблюдению воздушно – теплового режима, режимам обеззараживания воздуха.

Обслуживаемые территории и их телефоны:

- Мурманск, Кола, Кольский район: 8 8152 472 067, 8 815 2 472 477, 8 815 2 472 739, 8 8152 473 918

- Мончегорск с подведомственными территориями: 8 815 36 7 31 15, 8 815 36 3 03 88

- Оленегорск с подведомственными территориями: 8 815 52 5 00 41

- Ловозерский район: 8 815 38 4 34 91

- Апатиты, Кировск с подведомственными территориями, Ковдорский район: 8 815 35 5-85-35, 8 815 35 5 93 62

- Кандалакшский и Терский районы, Полярные Зори с подведомственной территорией: 8 815 33 3 15 02, 8 815 33 3 15 75

- ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск: 8 815 37 516 39, 8 815 37 5 38 84

- Печенгский район: 8 815 54 6 32 53

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